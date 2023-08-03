Корабельне угрупування розгорнуто дуже потужно в Чорному морі.

Після "шахедної" атаки є серйозна загроза ракетних ударів російськими окупантами по Україні, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в телемарафоні.

Вона зазначила, що корабельне угруповання розгорнуто досить потужно – 17 кораблів в Чорному морі і один корабель чергує в Азовському морі.

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"Два ракетоносії продовжують бойове чергування - надводний і підводний. 12 ракет типу "Калібр" вони можуть разом нести. І це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії будуть виведені на чергування якраз після "шахедної" атаки на один з портів", - наголосила вона.

За її словами, після шахедної атаки ворог часто застосовує ракетні обстріли, спираючись на ті дані, які були отримані після попередньої атаки.

"Тобто виявлення систем протиповітряної оборони і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням. Тому сили оборони напоготові, ми усвідомлюємо небезпеку. Тому у випадку повітряної тривоги будьте особливо оперативні і прямуйте в укриття", - наголосила Гуменюк.

Повітряні удари РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару іранськими БпЛА типу "Shahed". Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА.

Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Також сьогодні вночі окупанти запустили по Києву дрони-камікадзе. Всього півтора десятка, але всі вони були збиті на підльоті до столиці.

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