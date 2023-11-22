Як наголосив Рустем Умєров, надана Україні сучасна зброя змінила ситуацію на фронті.

Російська Федерація втратила майже 36 тисяч солдат своєї окупаційної армії за останні шість тижнів бойових дій в Україні.

Про це сказав міністр оборони устем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Зокрема, Сили оборони та безпеки України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту - такі результати наших асиметричних дій.

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"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову", – наголосив міністр оборони.

Також Умєров додав, що згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" – шість тижнів тому – Росія втратила майже 36 тисяч солдатів.

За його словами, зброя, надана партнерами – зокрема, системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP і ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті.

На переконання міністра, подальший розвиток "коаліцій спроможностей" – зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування – допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", – сказав Умєров.

Інші новини "Рамштайну"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час вступного слова на засіданні "Рамштайн-17" запевнив, що США здатні продовжувати зберігати підтримку для України і надавати безпекову допомогу одночасно з Ізраїлем.

Також міністр оборони США закликав усіх учасників контактної групи надати Україні системи протиповітряної оборони. Наразі Німеччина та Франція виступили з ініціативою створення нової "коаліції спроможностей", яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

За словами Остіна, за час російського повномаштабного вторгнення з лютого 2022 року учасники "Рамштайну" виділили Україні 80 мільярдів доларів на безпекову допомогу України.

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