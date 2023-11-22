Окупанта ліквідували внаслідок атаки українських воїнів 10 листопада.

В ніч на 10 листопада внаслідок атаки українських морських дронів було ліквідовано командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дениса Нікітіна.

Похорони окупанта відбулися 20 листопада на території РФ. Некрологи з'явилися у соцмережах.

Старшого мічмана ВМФ РФ Дениса Нікітіна поховали у Новоросійську. На офіційному сайті "Черноморского окружного казачьего общества" зазначили, що російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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Це сталося у ніч на 10 листопада, коли українські воїни уразили два російських десантних катера проєктів 1176 "Акула" та 11770 "Серна". "Мінуснутий" командир десантного катера Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю РФ, звідки був призваний на строкову службу в Чорноморському флоті. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

Знищення десантних катерів РФ у Криму

Вночі 10 листопада внаслідок операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ.

За інформацією ГУР, результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ знищені. Ураження зазнали два катери окупантів: один більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".

В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

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