Просування супротивників в Україні за тиждень можна вимірювати в метрах, поділився глава Міноборони Великобританії.

За час повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали понад 80 тисяч окупантів.

У загальне число втрат в Україні увійшли ліквідовані та поранені загарбники, а також дезертири, розповів очільник Міноборони Британії Бен Уоллес, пише The Guardian.

"Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають – якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів – понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", – зазначив чиновник.

Міністр додав, що за відомостями британської розвідки, просування окупантів в українській державі протягом тижня можна вимірювати в метрах.

"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях...", – додав глава Міноборони.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Збройні сили України дають окупантам гідну відсіч.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 24 серпня на нашій землі вже ліквідували 45 тис. 700 супротивників і, зокрема, 1 тис. 924 ворожих танків.

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