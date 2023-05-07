Всі запевнення про "надійність суцільного радіолокаційного поля" виявилися неспроможними.

Російська система інформування про ракетний напад вищого керівництва країни ніколи не модернізувалася і сьогодні вона в жалюгідному стані.

Найближчим часом очікується відкриття кримінального провадження про махінації при модернізації системи і пошук винних, повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ".

"Протягом декількох років на адресу Путіна неодноразово надходили записки про плачевну ситуацію з російською системою ПРН. Всі запевнення про "надійність суцільного радіолокаційного поля" та високі тактико-технічні показники локаторів дальнього виявлення радіолокаційної станції "Воронеж" виявилися неспроможними. Виявлено серйозні проблеми в роботі наземного і космічного ешелонів СПРН і кричуща корупція. ... Будуючи дорогі станції по всьому периметру кордонів РФ, саму систему інформування вищого керівництва країни про ракетний напад серйозно ніколи не модернізували. Це як нові цифрові протипожежні датчики ставити на аналогову сигналізацію", - пише проект.

Відео дня

За інформацією джерел "ВЧК-ОГПУ", кожна РЛС до фінансової кризи обходилася Росії в 20 мільярдів рублів. Більшу частину комплектуючих закуповували за кордоном і під виглядом дорогих і якісних деталей – захищених від перешкод і радіації транзисторів. При цьому насправді РЛС забезпечувалися дешевими і непридатними для використання у військових цілях деталями.

"За словами джерела, на виході тепер Росія має нестабільно працюючі РЛС, які дають "вікно можливості" для удару без відповіді по території Росії", – пише "ВЧК-ОГПУ".

Що не так з російською системою протиповітряної оборони

На території РФ дедалі частіше відбуваються різноманітні підриви поїздів, пожежі на НПЗ, атаки дронами та інше. Відповідальність за ці інциденти нерідко беруть на себе різноманітні російські партизанські організації.

На тлі атак дронами розпалюються дискусії про те, чому з ними не може ефективно боротися російська система протиповітряної оборони ППО. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко називав російську ППО абсолютно неефективною і безглуздою. Він зазначав, що повітряний простір Росії не просто усипаний білими плямами ППО, скоріше, він сам - величезна біла пляма з вкрапленнями ППО. Саме з цим він пов'язував численні інциденти, коли дрони долали сотні кілометрів у повітряному просторі Росії, нібито насиченому ешелонованою ППО, і досягли важливих об'єктів, де їх намагалися збити стрілецькою зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: