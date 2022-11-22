У військо призвали людину з одним робочим оком.

В армію РФ набирають солдатів з серйозними фізичними вадами. У одного чоловіка було неробоче око, і його призвали в окупаційне військо. На фронті запалилося друге, і тепер він залишиться сліпим.

Про це стало відомо з перехоплення, яке опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. У розмові родичка окупанта заявила: "У мене в Донецьку є російська ВВК (військово-лікарська комісія). Ну треба... треба пацана комісувати за станом здоров'я. Наші визнали придатним і повернули його назад, зрозумів? У нього одне око і одне не робоче. Ну послухай, і воно там запалилося те око. Його сюди прислали, тут його полікували. Ну людина сліпа тупо залишиться, зрозумів?"

Казуси із призовом в російську армію

Наприкінці вересня, коли в РФ почалася "часткова мобілізація", повістку прислали мертвому чоловікові. Про це розповіла росіянка Наталія Семенова, брат якої загинув два роки тому. Саме до нього прийшли з військкомату.

"Правоохоронці" з так званої "ДНР" прибули додому до школяра Микити і зажадали з'явитися в пункт призову. Хлопця мобілізували в армію під погрозами кримінальної відповідальності. А документи про закінчення школи він отримав, будучи на фронті.

Минулого тижня в РФ провели показове затримання двох мобілізованих, які відмовилися їхати воювати в Україну. Солдат жорстко затримав конвой, хоча вони не чинили ніякого опору.

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