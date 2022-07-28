Кремль шукає виправдання веденню жорстокої війни проти іншої держави.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що всю Україну потрібно "звільняти" від "неонацистів".

Про це пише пропагандистський ресурс ТАСС.

Ці "заходи" нібито покликані "захистити" людей окупованої Росією частини Донецької та Луганської областей.

"У Кремлі підтримують настрій на те, що потрібно в цілому "звільняти" (захопити - ред.) Україну від всіляких проявів "неонацистських" настроїв - це необхідно. І необхідно вжити заходів (які, власне, і приймаються в руслі "спеціальної військової операції" (війни - ред.)) для того, щоб захистити людей в "ЛНР" і "ДНР", - цитує ТАСС слова Пєскова.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 20 липня заявив, що "географічні завдання російського вторгнення в Україну змінилися, тепер це не тільки створені Росією терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей України, а й "ряд інших територій".

На думку української розвідки, дані заяви Лаврова про "розширення географії" війни проти України свідчать про підготовку грунту для "приєднання" тимчасово окупованих територій на півдні України.

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