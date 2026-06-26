Ворог вже за 5 км від 'ключа' оборони Словʼянська, – джерело у Силах оборони

Як зазначається, фокус уваги російської авіації також свідчить про те, що напрямок руху є дуже важливим для загарбників.

Російські окупанти фіксуються за 5 кілометрів від Миколаївки – ключового для оборони Словʼянська населеного пункту. Про це УНІАН розповіло джерело у Силах оборони України, обізнане із ситуацією на цьому напрямку.

Співрозмовник зауважив, що цього року ворог має стратегічну мету захопити Слов’янськ. І ключову роль в обороні міста відіграє населений пункт Миколаївка, за 5 км від якого вже фіксується противник.

"На карті DeepState "червона зона" – за 10 км від Миколаївки. Реальність дещо інша. Ворог продовжує активну інфільтрацію і вже фіксується у Рай-Олександрівці та інших локаціях за 5 км від міста. У тій же Рай-Олександрівці вже були стрілецькі бої. Якщо ворог захопить Миколаївку – ворота на Слов’янськ будуть відкриті", – підкреслив співрозмовник УНІАН.

За словами джерела, щодоби ворог скидає на Миколаївку до 40 КАБів. Серед його цілей – цивільна інфраструктура. Йдеться, зокрема, про Словʼянську ТЕЦ, яка зупинила роботу ще навесні.

"Такий фокус уваги російської авіації – одна з ознак того, що напрямок руху є дуже важливим для росіян", – наголосив співрозмовник.

Крім того, у розпорядженні УНІАН є відео зі збиттям ворожих "Мавіків", якими ворог проводить аеророзвідку в районі Миколаївки та коригує авіаційні удари по населеному пункту.

Ситуація довкола Словʼянського напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовець із позивним "Мучной" зазначив, що Словʼянський напрямок є одним з найгарячіших. За його словами, там російські окупанти взяли під контроль Юрківку, а також тривають бої за Рай-Олександрівку.

"Мучной" також підкреслив, що найбільший тиск зараз спостерігається в районі Миколаївки, по якій ворог продовжує масовано застосовувати авіацію та засипати цей район ФАБами.

Крім того, каже він, ворог намагається порушити логістику, завдаючи ударів по маршрутах забезпечення через Високоіванівку. Під ударами опинилася також насосна станція, розташована поблизу цього логістичного вузла.

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