Росіяни стверджують, що збили і перехопили нібито 21 дрон.

В ніч на 30 січня Росію атакувала "зграя" безпілотників. Окупанти заявляють, що нібито збили 21 "пташку" в межах кількох областей та над тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляють російські пабліки, вночі дрон атакував Брянську область. Вранці це підтвердив губернатор регіону Олександр Богомаз. Він запевнив, що нібито безпілотник було знищено, а постраждалих та руйнувань немає.

В Міноборони РФ відзвітували, що нібито вночі збили та перехопили 21 безпілотник: 11 із них над анексованим Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, ще по одному – над Калузькою та Тульською областями.

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Водночас ранок у Криму також був тривожним. Як повідомляють кримські пабліки, у Сакському районі пролунав потужний вибух. Очевидці заявляють, що трусилися стіни їхніх будинків та спрацювали сигналізації автівок.

О 06:34 так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, сили ППО збили дрон над акваторією в районі Бельбека.

Що передувало

Нагадаємо, що російські системи протиповітряної оборони виявилися менш ефективними проти невеликих дешевих безпілотників ЗСУ. Ці "пташки" неабияк ефективні, адже їх важко виявити.

Як повідомив аналітик і експерт із безпілотних та роботизованих військових систем Семюель Бендетт у коментарі Business Insider, розхваленна російська протиповітряна оборона не може впоратися з примітивними дронами України.

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