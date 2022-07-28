За даними ISRP, росіяни вкрали 11 тисяч тонн сталі і ще 28 тис.тонн - вже завантажено на кораблі для подальшої відправки.

Росія вивозить вкрадену в Маріуполі сталь на свої підприємства. Там агресор зможе виготовляти нову зброю проти громадян України.

Про це повідомляється в звіті американської групи ISRP, яка збирає докази по грабежах РФ.

У документі детально описуються майже 50 окремих інцидентів мародерства, за якими є докази - супутникові знімки, навігаційні маршрути і назви кораблів.

Метал, який належить компанії "Метінвест" і був викрадений з порту Маріуполя, на думку американських дослідників, перевозиться на територію Росії з метою подальшої переробки.

"Схоже, що награбована сталь доставляється безпосередньо в російські промислові зони, де вона може доповнювати місцеве виробництво. І, можливо, використовуватися для виробництва додаткової зброї війни, яка буде використана проти цивільних осіб в Україні та інших країнах", - зазначають в ISRP.

Нагадаємо, раніше ще три судна з краденим металом вийшли з Маріупольського порту.

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