Росія може перевести війну з Україною на "заморожений етап".
Таку думку журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив в інтерв'ю Олесі Бацман.
За словами Грозєва, "складно назвати" дату завершення війни Росії проти України.
"Тому що, це швидше за все буде не уривчастий такий кінець, в якому ось сьогодні закінчитися війна. Боюся, що буде період, в якому буде незрозуміло, закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найважливіше, і я думаю, що ми наближаємося до цього, що це питання тижня, може бути тижня або 10 днів", - сказав Грозєв.
Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії вичерпуються.
"Вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, тому що вони повинні зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі", - додав Грозєв.
Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив про впевненість, що Росія вичерпала практично всі свої військові ресурси під час вторгнення в Україну.