Журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає також, що найбільш кровопролитний період триватиме максимум 10 днів.

Росія може перевести війну з Україною на "заморожений етап".

Таку думку журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив в інтерв'ю Олесі Бацман.

За словами Грозєва, "складно назвати" дату завершення війни Росії проти України.

"Тому що, це швидше за все буде не уривчастий такий кінець, в якому ось сьогодні закінчитися війна. Боюся, що буде період, в якому буде незрозуміло, закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найважливіше, і я думаю, що ми наближаємося до цього, що це питання тижня, може бути тижня або 10 днів", - сказав Грозєв.

Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії вичерпуються.

"Вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, тому що вони повинні зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі", - додав Грозєв.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив про впевненість, що Росія вичерпала практично всі свої військові ресурси під час вторгнення в Україну.

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