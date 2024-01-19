В Росії залишилися одиниці літаків А-50, нові вона не виробляє.

На сьогодні в Росії не більше 10 літаків типу А-50 і вона вже не може їх виробляти. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Після збиття над Азовським морем російського літака А-50 та серйозного пошкодження Іл-22 Юсов повідомив, що в Росії є певний запас літаків А-50.

"Менше десятка, але ще є", - сказав він.

Водночас він додав, що Росія сьогодні втратила можливість виробляти літаки типу А-50. "Це велика втрата, якщо говорити про суму коштів, але крім цього це те, що вони не можуть повернути на поле бою", - заявив він.

Юсов зазначив, що російська влада намагається замовчувати ці втрати.

"Реакцію можна порівняти певною мірою з реакцією на знищення крейсера "Москва". Тому, що це також знакові події й дії українських Сил безпеки та оборони дуже успішні. Тобто так - заперечення, замовчування й потім визнання", - додав він

Юсов зазначає, що для пошкодженого літака Іл-22 найкраще місце було б в музеї української перемоги. "Думаю, що дуже довго не побачимо його у відновленому стані",- додав він.

При цьому він зазначає, що літаки такого типу на попередні позиції повертатися не будуть "з остраху продовження влучних дій українських сил безпеки й оборони, повітряних сил".

У РФ відставку отримали кілька вищих офіцерів

18 січня представник прес-служби Головного управління розвідки оборони України Андрій Юсов розповів, що в Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів.

Там розслідують знищення над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 14 січня.

Він зазначив, що також росіяни проводять кілька внутрішніх розслідувань інциденту.

Юсов припустив, що знайдуть в Росії цапа-відбувайла і покарають.

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