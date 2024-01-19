Тепер РФ не ризикує повітряними такими суднами як А-50, і підняла такий тип літака у повітря трохи далі від сходу України.

У британській розвідці пояснили, як Росія мовчазно визнала успішність української операції зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення A-50.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки, 17 січня 2024 року російські військово-повітряні сили почали використовувати інший літак далекого радіолокаційного виявлення A-50, але цього разу над суходолом подалі від сходу України біля Краснодарського краю.

"Досить імовірно, що ця діяльність має ознаки зменшення бажання ризикувати повітряними суднами і є спробою збереження решти А-50 завдяки скороченню їхньої загальної ефективності над Україною", - повідомляє розвідка.

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Це також доводить, що втрата літака не була випадковістю, як намагались показати у РФ.

"Попри відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати літака А-50, імовірно, що ця діяльність демонструє мовчазне визнання Росією успішної цілеспрямованої операції українців проти високовартісного повітряного судна. Якби втрата А-50 була випадковою, то малоймовірно, що знадобилося таке рішення", - наголосили у розвідці.

Знищення А-50 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сьогодні повідомив, що в акваторії Азовського моря знову з’явився славнозвісний уже літак А-50, який "випробовує свою долю".

Ігнат додав, що тут немає нічого дивного, бо такі літаки в Росії ще є, тому їх буде ворог використовувати. За його словами, цей А-50 знаходиться у повітряному просторі ближче до Ростова.

Раніше, 14 січня, з'явилася офіційна інформація, що збито російськийй літак А-50 над Азовським морем, а пізніше стало відомо, що також серйозно пошкоджено Іл-22.

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