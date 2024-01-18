Дані про знищення літаків уточнюються і з часом будуть оприлюднені "за прізвищами".

Представник прес-служби Головного управління розвідки оборони України Андрій Юсов розповів, що в Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів.

Там розслідують знищення над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 14 січня, сказав він в ефірі "УП. Live"

За його словами, на тлі втрати дорогих літаків в Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів. Також вони проводять кілька внутрішніх розслідувань інциденту.

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"Можна припустити, що знайдуть цапа-відбувайла і покарають", - заявив спікер.

Він розповів, що дані про знищення літаків уточнюються і з часом будуть оприлюднені "за прізвищами".

"Це дуже болюча втрата політична, військова та іміджева для Кремля. Тому там сильні емоційні реакції", - додав Юсов.

Знищення літаків РФ над Азовським морем

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний 15 січня підтвердив інформацію, що українські воїни, зокрема, ліквідували А-50.

За інформацією російських воєнкорів, в результаті втрати літака А-50 могли загинути близько 12 військових льотчиків РФ. Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що на борту одного зі знищених літаків, ймовірно, був генерал.

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