Представник прес-служби Головного управління розвідки оборони України Андрій Юсов розповів, що в Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів.
Там розслідують знищення над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 14 січня, сказав він в ефірі "УП. Live"
За його словами, на тлі втрати дорогих літаків в Росії вже відсторонили від виконання обов'язків кількох вищих офіцерів. Також вони проводять кілька внутрішніх розслідувань інциденту.
"Можна припустити, що знайдуть цапа-відбувайла і покарають", - заявив спікер.
Він розповів, що дані про знищення літаків уточнюються і з часом будуть оприлюднені "за прізвищами".
"Це дуже болюча втрата політична, військова та іміджева для Кремля. Тому там сильні емоційні реакції", - додав Юсов.
Знищення літаків РФ над Азовським морем
Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний 15 січня підтвердив інформацію, що українські воїни, зокрема, ліквідували А-50.
За інформацією російських воєнкорів, в результаті втрати літака А-50 могли загинути близько 12 військових льотчиків РФ. Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв, що на борту одного зі знищених літаків, ймовірно, був генерал.