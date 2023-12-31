Українські захисники ліквідували понад 20 безпілотників супротивника.

Російські окупанти завдали масованого удару дронами-вбивцями по Київщині та південних регіонах України, захисники знищили майже всі безпілотники.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, цієї ночі Київщина відбила чергову терористичну атаку ворога. За його словами, внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа на відкритій території, яку вже ліквідовано.

За оперативною інформацією, обʼєкти житлової інфраструктури не постраждали. Жертви та постраждалі відсутні. Наразі оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки.

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"Навіть напередодні Нового року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому прошу кожного жителя області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо бути у безпечному місці. Ставтеся до цього відповідально. Не втрачайте пильності", - наголосив посадовець.

У Силах оборони півдня України розповіли, що атака безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136, розпочата була агресором ще ввечері та тривала 7 годин - з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря дрони "штурмували" південні регіони.

Однак й тут підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали на Миколаївщині та Одещині - знищено один та шість "Шахедів", відповідно. На Одещині уламками збитого ворожого БПЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Полум’я швидко приборкали. Інформації про постраждалих не надходило.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань на Херсонщині - пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді", - додали у Силах оборони півдня.

За відомостями Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 31 грудня ворог запустив 49 дронів Shahed-136/131 з мису Чауда (Крим), району Приморсько-Ахтарська та Курської області. У ЗСУ додали, що було ліквідовано 21 безпілотник супротивника.

"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі", - зазначається у повідомленні.

Важливі новини про війну в Україні - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, вчора російська армія завдала ракетного удару по Одесі. У місті пролунали вибухи. У Силах оборони півдня України повідомили, що в Чорному морі активна тактична авіація, та йдеться про пуски, людей попросили перейти в укриття.

Згодом стало відомо, що з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, ворог випустив авіаційну керовану ракету Х-59. Вона влучила по території одного з підприємств Одеси. На щастя, люди не постраждали.

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