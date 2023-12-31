У столиці продовжується пошуково-рятувальна операція.

Кількість жертв потужного ракетного удару по Києву, який росіяни вчили 29 грудня, зросла.

Рятувальники знайшли ще двох загиблих, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі у неділю, 31 грудня. "Ще двоє загиблих. Разом вже - 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару", - зазначили у КМВА.

Столична влада додала, що пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.

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Масований ракетний удар Росії 29 грудня - які наслідки в Києві

Супротивники 29 грудня запустили по Україні десятки дронів-вбивць, а потім пустили у хід понад 100 ракет різних типів. Українська протиповітряна оборона активно протидіяла ворожим повітряним цілям, однак у низці міст, у тому числі в Києві, є "прильоти".

У столиці України, зокрема, було пошкоджено будівлю однієї зі станцій метро, а також складське приміщення в Шевченківському районі. Під завалами складського приміщення опинилися люди. 30 грудня місцева влада повідомляла, що з-під завалів дістали багато загиблих. 1 січня в Києві оголосили днем жалоби.

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