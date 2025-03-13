Сили оборони тепер намагаються вибити їх.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" заявили, що російські загарбники під час замерзання річки Оскіл скористалися можливістю й перекинули частину своїх сил.

Речник ОСУВ Віктор Трегубов в етері телемарафону розповів, що загарбники намагаються "докидати" інші сили за рахунок малих плавзасобів, однак тепер це не так просто. "Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати, а українці, звісно, намагаються їх знову за річку повернути", - повідомив він.

Також у речника уточнили, чи можна говорити, що водопілля біля річки Оскіл не буде, оскільки цієї зими було мало снігу:

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"З одного боку, добре, що снігу було небагато, бо річка б промерзла на довший час, вони б перекинули більше військ. Але сильного водопілля не очікується, та й там річка не така, щоб вийти з берегів і змити їх всіх".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що російські окупаційні війська посилили свою активність на фронті. Це відбувається на тлі переговорів щодо припинення війни. Зокрема, загарбники дуже активні поблизу річки Оскіл, а також на півночі та півдні регіону.

У лютому війська РФ переправлялися через Оскіл, використовуючи складні погодні умови. Вони не змогли надійно закріпитися, оскільки не мали підтримки бронетехніки та сталої логістики.

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