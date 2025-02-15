За словами військового, в районі Дворічної тривають важкі бойові дії.

На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

"Ситуація у районі Дворічної складна. Користуючись складними погодними умовами, такими як мороз і туман, противник переправляється на човнах і плотах з лівого на правий берег, намагаючись розширити плацдарм. Наразі угруповання ворога не має підтримки бронетехніки та сталої логістики для забезпечення боєприпасами та технікою. Це не дає змоги повністю закріпитися для організації подальших штурмів Куп'янська", - зазначив військовий.

За його словами, попри складнощі, армія РФ продовжує свої спроби. Він додав, що Сили оборони проводять цілодобове ураження районів зосередження ворога і маршрутів його висування.

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Федоренко додав, що ворог намагається розширити клин, який виник, до Кругляківки. Крім того, окупанти постійно проводять ударні штурмові дії, застосовуючи метод "каруселі".

"Спочатку противник штурмує з застосуванням броньованої техніки. Коли Сили оборони знищують цю техніку, ворог застосовує високоманевровані підрозділи. Тоді піхота виконує наступні дії. Такі комбінації противник постійно намагається тримати в динаміці та протиснути бойові порядки ЗСУ", - зауважив військовий.

Водночас командир полку "Ахіллес" додав, що під час ранкового бою 15 лютого було знешкоджено шість одиниць ворожої техніки на цьому відтинку, за допомогою об'єднаної роботи різних підрозділів.

"Працювали 77-ма аеромобільна бригада, перша бригада оперативного призначення "Буревій", 429-й окремий полк "Ахіллес". Ворог був вчасно виявлений, і за допомогою об'єднаного вогневого впливу було нанесено вогневе ураження, в результаті чого наступ противника захлинувся", - зазначив Федоренко.

За словами військового, Сили оборони зможуть в короткостроковій перспективі зупинити просування РФ на цьому напрямку, однак для повної зупинки потрібно працювати всім. Суттєвий ресурс бійці отримують завдяки державним програмам, але для високоефективного виконання бойових завдань необхідна підтримка всіх українців.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що втрати РФ на Курщині наближаються до "ювілею". За його словами, скоро ця позначка наблизиться у 50 тисяч убитими та пораненими.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася. Він наголосив, що останнім часом українці почувають себе там впевненіше, ніж раніше.

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