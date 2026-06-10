Росія перекрила головні шляхи до Криму через удари ЗСУ: в ISW оцінили наслідки

В ISW вважають, що це свідчить про наростання проблем із забезпеченням російського угруповання на півдні.

Російське командування змушене обмежувати власну логістику на окупованих територіях через зростаючий тиск з боку Сил оборони України. Після серії успішних ударів по транспортній інфраструктурі РФ заборонила рух військових вантажів ключовими трасами, які з'єднують територію Росії з окупованим Кримом. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили наслідки такого рішення для російської армії.

За даними української сторони, обмеження набули чинності 7 червня. Під заборону потрапили одразу кілька важливих логістичних напрямків.

Йдеться насамперед про автомагістраль М-14 Ростов-на-Дону – Крим, яка проходить через тимчасово окуповані території півдня України та була однією з головних сухопутних артерій постачання російських військ. Також обмежено рух трасою А-291 "Таврида", що з'єднує Керч, Сімферополь і Севастополь.

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За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, причиною стало встановлення українськими силами ефективного вогневого контролю над цими маршрутами.

Логістична криза

Аналітики ISW вважають, що рішення російського командування стало прямим наслідком української кампанії з ураження логістичних об'єктів окупантів.

З весни 2026 року Сили оборони систематично атакують залізничну інфраструктуру, склади, транспортні вузли та наземні лінії постачання на окупованих територіях. У результаті російське командування змушене змінювати маршрути забезпечення своїх військ та шукати альтернативні шляхи доставки вантажів.

Аналітики наголошують, що перекриття ключових трас може суттєво ускладнити постачання боєприпасів, пального та інших ресурсів для російських підрозділів на передовій.

Україна продовжує ізоляцію Криму

На думку аналітиків, кампанія з ударів по тиловій інфраструктурі РФ лише набирає обертів. Вона є частиною ширшої стратегії України, спрямованої на ізоляцію окупованого Криму та південного угруповання російських військ.

У ISW вважають, що подальше руйнування логістичних маршрутів може негативно вплинути на здатність армії РФ підтримувати наступальні операції та утримувати окупаційні сили на півдні України.

Крим - останні новини

Раніше повідомлялося, що на тлі українських ударів у Криму вже спостерігаються проблеми з постачанням пального та окремих товарів. Українські військові продовжують послідовно посилювати тиск на транспортну та логістичну систему окупантів, намагаючись ускладнити забезпечення російського угруповання на півострові.

Заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков зазначив, що в останні дні логістика на територію тимчасово окупованого Криму вкрай ускладнена.

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