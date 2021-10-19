Ллойд Остін закликає РФ припинити війну на сході України.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголошує, що Російська Федерація перешкоджає мирному урегулюванню розпочатої нею війни на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав у Києві на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, який транслювався Військовим телебаченням України.

Зокрема, в Остіна запитали, чи сприймають у Сполучених Штатах ситуацію на Донбасі як заморожений конфлікт.

"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню", - констатував Остін.

Читайте такожОБСЄ призупинила моніторингову місію на ДонбасіЗокрема, міністр оборони США відзначив, що РФ почала порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. "Ми будемо з нашого боку робити усе можливе, аби підтримати Україну, розвивати її спроможності захисту територіальної цілісності та недоторканості", - заявив Остін.

Він нагадав, що президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона зазначив, що американська підтримка українського суверенітету є непохитною.

"Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на сході і зупинити дестабілізаційні дії на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною", - наголосив Остін.

Також міністр оборони Сполучних Штатів закликає РФ зупинити здійснювати кібератаки проти США і союзників та партнерів.

Він нагадав, що 2014 року США виділили для Збройних сил України більш ніж 2,5 мільярда доларів з метою відстоювання Україною територіальної цілісності та захисту території на суходолі і у територіальних водах.

Остін додав, що сьогодні з Тараном обговорював зміцнення партнерства у Чорноморському регіоні у відповідь на дестабілізаційні дії Росії.

"Ми підтримуємо Україну разом з Грузією, Румунією, Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва для того, аби стримувати російську агресію", - сказав Остін.

Голова Пентагону в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розпочав свій перший візит в Україну.

Візит проходить в рамках його європейського турне. Крім України, глава Пентагону відвідає Грузію і Румунію, а також вітає участь у переговорах з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Автор: Віталій Саєнко