Міністр оборони США Ллойд Остін наголошує, що Російська Федерація перешкоджає мирному урегулюванню розпочатої нею війни на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав у Києві на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, який транслювався Військовим телебаченням України.
Зокрема, в Остіна запитали, чи сприймають у Сполучених Штатах ситуацію на Донбасі як заморожений конфлікт.
"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню", - констатував Остін.
Читайте такожОБСЄ призупинила моніторингову місію на ДонбасіЗокрема, міністр оборони США відзначив, що РФ почала порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. "Ми будемо з нашого боку робити усе можливе, аби підтримати Україну, розвивати її спроможності захисту територіальної цілісності та недоторканості", - заявив Остін.
Він нагадав, що президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона зазначив, що американська підтримка українського суверенітету є непохитною.
"Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на сході і зупинити дестабілізаційні дії на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною", - наголосив Остін.
Також міністр оборони Сполучних Штатів закликає РФ зупинити здійснювати кібератаки проти США і союзників та партнерів.
Він нагадав, що 2014 року США виділили для Збройних сил України більш ніж 2,5 мільярда доларів з метою відстоювання Україною територіальної цілісності та захисту території на суходолі і у територіальних водах.
Остін додав, що сьогодні з Тараном обговорював зміцнення партнерства у Чорноморському регіоні у відповідь на дестабілізаційні дії Росії.
"Ми підтримуємо Україну разом з Грузією, Румунією, Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва для того, аби стримувати російську агресію", - сказав Остін.
Голова Пентагону в Україні
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розпочав свій перший візит в Україну.
Візит проходить в рамках його європейського турне. Крім України, глава Пентагону відвідає Грузію і Румунію, а також вітає участь у переговорах з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.