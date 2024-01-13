Тепер на передовій не тільки підрозділи "Шторм-Z".

Росія знову розпочала активні штурми півдня України, але тепер використовує для наступу не тільки підрозділи "Шторм-Z", а й морську піхоту з десантом.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона припускає, що армія РФ чекала на прибуття додаткових підрозділів, тому раніше на фронті спостерігалося умовне затишшя у штурмах.

"Сьогодні ми бачимо, що вони провертаються на той рівень, який приблизно і тримали раніше", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк пояснила: якщо раніше Росія реалізувала від 10 до 13 штурмових дій за добу, потім вона знизила рівень атак до 1-3 штурмів. Тепер активність ворога сягає 9 штурмових дій і більше.

Керівник пресцентру припустила, що військове керівництво РФ ставить перед окупантами задачу прорвати оборону півдня. "Очевидно, їм ставиться завдання прорвати нашу оборону", - вказала вона.

Тому війська РФ отримали підкріплення та пішли в нові атаки, однак ЗСУ тримають удар. За минулу добу було знищено до 38 осіб особового складу ворога в зоні відповідальності ОК "Південь", вказала Гуменюк.

Генштаб ЗСУ розкрив наслідки штурмів окупантів

Сьогодні у своєму ранковому оперативному зведенні щодо війни Генштаб уточнив, що РФ доводиться розплачуватися власними людьми за активізацію штурмів в Україні. Там навели приклад: лише в інтервал з 6 по 10 січня цього року на тимчасово окупованих Донеччині та Луганщині спостерігається масово поповнення шпиталів та медичних закладів військовими РФ.

Водночас місцеві заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, тому окупантів направляють до шпиталів Бєлгорода. Нещодавно туди передислокували 300 військових РФ, 250 з них мали важкі поранення.

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