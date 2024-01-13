Там зауважили, що пораненим окупантам неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів.

Окупаційні війська РФ продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. "Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів масово надходить особовий склад, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлґорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військових, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів.

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"Польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються із кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: новини

5 січня на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С". Ця артилерія призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою, її основна зброя - міномет-гармата калібру 120 мм.

Реактивний артилерійський комплекс HIMARS ефективно нищить техніку і живу силу противника по всій лінії фронту. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в Telegram.

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