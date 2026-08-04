У нас є близько року на створення РЕБ проти системи 'Рассвет': Флеш пояснив, чим вона загрожує

"Рассвет" дасть Росії канал зв'язку для міддл- та діпстрайків по всій Україні.

Супутники "Рассвет" компанії "Бюро 1440" вже забезпечують щонайменше два "вікна зв'язку" за добу над Україною тривалістю більше години кожне. У Росії планують довести кількість апаратів до 250 вже в 2027 році, до 730 - до 2030 року, а в подальшому - до 900 в 2035 році. Наскільки ці термінали відрізняються від Starlink, які використовує Україна, та як їм протидіяти - в інтерв’ю УНІАН розповів Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України.

Чи можна розглядати "Рассвет" як прямий аналог Starlink у військовому застосуванні? Чи є в цій системі істотні недоліки, які Україна може експлуатувати?

Це по суті і по принципу має таке саме призначення, як Starlink, буде працювати так само. Тільки різниця трошки є - технічна в орбітах, наприклад, і в кількості супутників, яку планує Російська Федерація запустити на орбіту. Якщо у SpaceX - це 15 000 супутників і ємність мережі завдяки кількості дуже велика, то росіяни позиціонують, що у них кількість супутників буде не так швидко зростати. Тобто буде якесь обмеження пропускної здатності мережі. Але принцип роботи такий самий, термінал буде приблизно так виглядати. І такою ж буде швидкість. Тільки буде питання, скільки абонентів зможуть одночасно мати хорошу швидкість та якість обслуговування.

Відео дня

Якщо росіяни зберігають поточний темп запусків (приблизно раз на 4 місяці), то в якому моменті вони реально зможуть забезпечити стійке покриття над більшою частиною України?

Так не працює, що тільки над Україною. Їм потрібно, щоб було, як мінімум, хоча б 300 супутників, щоб постійно був канал зв'язку. Наприклад, зараз там у якогось супутника є вікно покриття на 10 хвилин. Ну що це дає? Нічого. Дуже важко розрахувати так, щоб під час атаки супутник дав керування на 10 хвилин. Потрібно, щоб керування було постійно - увесь весь час; наприклад, коли БпЛА летить. А для цього потрібно, щоб стабільна кількість супутників забезпечувала постійний зв'язок в будь-який час.

Якщо росіяни до середини 2027 року дійсно вийдуть на цілодобове покриття над Україною - наскільки це змінить характер війни в повітрі і на морі?

Так само, як ми зараз маємо Starlink, те саме буде мати Росія. Тобто у них у них на фронтах у солдатів буде засіб зв'язку. Для точок РЕБа, для пілотів це буде також канал зв'язку. Ну і дійсно у них буде канал зв'язку для там Middle Strike і для Deep Strike для того, щоб нас атакувати.

Чи можуть термінали вже використовуватися не тільки для керування, але й для передачі розвідданих із БпЛА в реальному часі?

Термінал - це ж канал зв'язку, просто канал зв’язку. Уявіть, що у вас мобільний телефон. Що ви будете ним передавати - це ваша справа. Ви можете передавати будь-яку інформацію, що завгодно.

А чи справді ворог вже тестує ці супутники саме для управління безпілотниками, а не тільки для звичайного зв'язку?

Це не тільки безпілотники. Безпілотники - це тільки частина, для того, щоб атакувати нас. Але ж там у них дуже велика є проблема зі зв'язком і з каналами зв'язку на фронтах. Наприклад, група хлопців, яка працює на російських БпЛА, їм потрібно передавати відеоканал з якогось Мавіка у штаб. Зараз це неможливо робити. Ми так робимо, а їм зараз важко. Якщо ви бачили, наприклад, як виглядає наш штаб, то наш штаб має 20-40 моніторів, і командир штабу бачить усе, що відбувається на полі бою. Це завдяки тому, що є багато груп наших хлопців, які працюють прямо на лінії фронту і мають канал, щоб передавати прямо з БпЛА розвідувальну інформацію в штаб про те, що відбувається. Але такі групи - мобільні. Сьогодні тут, завтра там, їм постійно потрібен такий канал зв'язку для того, щоб можна було передавати і змінювати позицію. У росіян такого каналу зв'язку нема взагалі, його не існує у них.

Росіяни використовують пристрої для глушіння сигналу Starlink. Які технічні і тактичні контрзаходи Україна може і повинна розвернути вже зараз проти "Рассвета"?

По-перше, це засоби РЕБ. Так само, як росіяни пригнічують нашу систему, ми можемо розробляти засоби РЕБ, які будуть пригнічувати їхню систему. Це також можливо. Ще це, можливо, санкції, тому що я впевнений на 100%, що усі космічні апарати росіян зроблено з іноземних компонентів. У Росії нема матеріальної бази, технічної. Наприклад, "Іскандери" вони можуть робити з великими транзисторами та старими мікросхемами. Для терміналів потрібні інші технології, і росіяни її будуть використовувати.

Ми можемо намагатися на процес впливати санкціями, але ми також розуміємо, що це важко зробити. Якщо Росії потрібно буде знайти обладнання для супутників, вони знайдуть через посередників по всьому світу. Атакувати космодроми ми не можемо, тому що в Росії є багато космодромів. Будівництво супутників навряд чи ми можемо атакувати, воно десь сховано.

Наскільки швидко росіяни зможуть запустити масове виробництво терміналів для отримання сигналу?

Я думаю, дуже швидко. Я хочу вам сказати, якщо росіяни не зможуть це зробити самі, я думаю, їм допоможуть китайці. Це буде дуже швидко. Зараз ми бачимо, що перші 16 супутників були в березні, зараз 20 наступних супутників запущено, але зараз немає фінальних позицій на орбіті жодного супутника. Тобто система - тільки в стадії тестування. Я вважаю, що у нас є десь півроку-рік для того, щоб будувати засоби РЕБ, які будуть впливати. Ну і підключати світове суспільство.

Якби росіяни сказали, що вони будують мережу для цивільного транспорту, це одна історія, але була конференція з Путіним і там військовий запитав Путіна, коли у них на фронтах буде аналог Starlink. І Путін там прямо відповів, що ми робимо, запускаємо, плануємо і дамо вам ці засоби на фронт. Тобто Росія не приховує, що це технологія, яку вони будуть використовувати для військового призначення. А що це значить для Європи? Європа також розуміє, що якщо в майбутньому буде якась військова агресія на якусь країну Європи, то оці БПЛА на аналога, Starlink також будуть загрозою для Європи. Тому, коли у Росії з'являються глобальні технологічні рішення, це загроза не тільки для України, а для інших країн також.

довідка Сергій Бескрестнов Фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій «Флеш» Бескрестнов - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, голова ГО "Центр радіотехнологій" Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Займав керівні позиції у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок". З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. Вивчає російську військову техніку (РЕБ, РЕР, зв'язок, ударні БПЛА), стратегію її застосування та розробляє сценарії протидії.

Вас також можуть зацікавити новини: