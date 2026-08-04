Кавуни возять зерновозами: яким буде цьогорічний врожай в Україні та які зараз ціни

Збір херсонських кавунів у самому розпалі.

Кавуни в Україні почали возити зерновозами – перша в цьому році вантажівка заїхала на ринок в Києві, йдеться в відеоогляді Столичного ринку.

"Перший зерновоз привіз кавуни. Якщо зерно зараз немає, куди возити, то нехай хоча б кавуни привозять. А що зараз їсти, якщо не кавуни?" – коментує автор відео.

За його словами, кавуни приїхали з Чорнобаївки, що розташована за 10 кілометрів на північ від Херсона. На ринку вже пропонують не ранні, а середні сорти кавуна. Гуртові ціни в понеділок, 3 серпня, становили від 8 грн/кг, роздрібні ціни на кавун – від 9 грн/кг, за словами продавців.

Відео дня

Згідно зі статистикою Столичного ринку, тільки з початку місяця кавуни вже втратили 25% своєї вартості. Середня ціна кавуна у вівторок, 4 серпня, вказана в 9 грн/кг, а розкид цін - 7-10 грн/кг.

Водночас на львівському ринку "Шувар" вартість кавуна вже тиждень незмінна і становить 18 грн/кг.

Щодо того, який врожай баштанних збере в цьому році Україна, то тільки одна Херсонська область може зібрати 25 тисяч тонн, каже голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

"У розпалі збір кавунів. Загалом по області висадили цьогоріч близько тисячі гектарів. Уже маємо 3 тис. тонн врожаю", – повідомляє Прокудін.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига зазначив, що українці восени можуть відчути брак картоплі через зниження врожайності на 30%. Зараз фермери віддають ранній овоч з полів дуже дешево – по 7 грн за кілограм.

В свою чергу голова Асоціації "Об'єднання українських експортерів та переробників меду" Вадим Паньковський вказав, що врожайність меду, навпаки, буде набагато кращою за ситуацію 2025 року. Вартість меду від пасічників вже більш доступна, ніж рік тому.

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