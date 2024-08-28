Росія сховала 90% своєї авіації, щоб вберегти її від ATACMS, - WSJ

Натомість українцям гостро бракує ракет для ППО, щоб ефективніше відбивати ворожі атаки.

Україна вперше заявила, що використовувала американські винищувачі F-16 для перехоплення безпілотників і ракет Росії під час масованих атак. Натомість РФ вирішила вберегти від потенційних ударів свою авіацію.

"Цього недостатньо"

Як пише The Wall Street Journal, атаки Росії підкреслюють відчайдушну проблему для України: як захистити свою територію обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони та зменшенням запасів ракет-перехоплювачів. За словами командувача ВПС генерал-лейтенанта Миколи Олещука, Україна збила половину з 10 ракет і 60 з 81 безпілотника іранського виробництва, випущених Росією під час однієї з атак.

Міністерство оборони Росії заявило, що націлило на об’єкти аеродромної інфраструктури високоточну зброю великої дальності, зокрема аеробалістичні ракети "Кинжал" і безпілотники.

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Масштаби збитків залишаються незрозумілими, але президент України Володимир Зеленський заявив, що удари в понеділок завдали значної шкоди енергетичним об’єктам, що посилює занепокоєння щодо готовності країни до наближення зими. За словами президента, деякі з безпілотників і ракет під час останніх атак були перехоплені за допомогою реактивних винищувачів F-16, які почали надходити цього літа.

"Цього недостатньо", - сказав Зеленський.

У той час як Росія посилює напади на Україну, Київ закликав своїх союзників дозволити використовувати зброю далекого радіусу дії західного виробництва, таку як ракети ATACMS, надані США, для завдання ударів через кордон. Представник США заявив, що Білий дім не планує змінювати свою політику щодо ударів по цілях у Росії.

Зіткнувшись із такими обмеженнями, Київ активізував зусилля з розробки та розміщення власної зброї. У вівторок Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва, що потенційно дозволить Києву завдавати сильніших і глибших ударів по території Росії. Минулого тижня Україна заявила, що вперше застосувала ракету-безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Паляниця" для нападу на російські війська.

Посилення повітряного бомбардування Росією відбувається через три тижні після блискавичного вторгнення України в російську Курську область. Тим часом Росія прискорила наступ на сході України, де наближається до важливого матеріально-технічного центру Покровська.

Найбільша проблема України

"Завдання для Києва полягає в тому, щоб намагатися захистити якомога більше критичної національної інфраструктури, коли у вас є значна суша, і ви стикаєтеся з цілим рядом загрозливих систем від односторонніх ударних безпілотників і плануючих бомб до крилатих і балістичних ракет", - сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Україна залежить від своїх західних союзників щодо постачання ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, які вони намагаються зробити досить швидко. У червні Білий дім заявив, що пришвидшить доставку ракет-перехоплювачів ППО в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.

"Дефіцит ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони залишається однією з найсерйозніших проблем для України", - сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчає повітряну силу та технології.

Раніше цього року український чиновник заявив, що Росія здатна виробляти 170 ракет щомісяця. Росія також отримує поставки безпілотників і ракет від своїх союзників, включаючи Іран і Північну Корею.

На початку цього року Зеленський заявив, що Україні потрібні 25 ракетних комплексів Patriot для захисту всієї території країни. Точну кількість комплексів Patriot, які зараз працюють в Україні, визначити неможливо, але союзники Києва передали близько п’яти.

Україна має ряд інших систем протиракетної оборони, включаючи Nasams і Iris/T, хоча вони не настільки ефективні проти балістичних або гіперзвукових ракет і протиповітряних ракет, перепрофільованих з оборонних на атакуючі.

Великі повітряні цілі можуть подолати українську оборону, а системи ППО іноді не можуть достатньо швидко перезарядитися.

"Використання Москвою безпілотних літальних апаратів односторонньої ді, схоже, призначене для того, щоб спробувати знищити українські ракети "земля-повітря", - сказав Баррі.

Щоб не використовувати ракети "земля-повітря", Україна використовує артилерію та гелікоптери для збивання дешевих безпілотників.

Попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS у Росії та найбільший обстріл війни цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію, заявив чиновник США.

Росія сховала літаки

Нова оцінка розвідки США показала, що з тих пір, як Україна почала отримувати ATACMS, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет, сказав чиновник. Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав американський чиновник. Україна, швидше за все, матиме більше успіху зі своїми безпілотниками, які використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці. Хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси все ще обмежені.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив минулого тижня, що Росія з початку війни випустила 9590 ракет і 13997 безпілотників. За його словами, було збито лише 25% ракет і 42% безпілотників. За словами Сирського, трохи менше половини об’єктів, атакованих Росією, були військовими, решта були цивільними.

За його словами, Україна перехопила 67% крилатих ракет "Калібр", Х-555/101 і Р-500, тоді як Х-59, Х-35, Х-31 і подібних ракет "повітря-поверхня" було збито лише 22%. Зазвичай Росія запускає керовані ракети поблизу кордону чи прифронтових районів, де не розміщені системи протиповітряної оборони, оскільки вони були б надто вразливими для атаки.

Рівень перехоплення безпілотників, включаючи іранські Шахед-136 і Ланцети, склав 63%, сказав Сирський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявляв 9 серпня, що кількість піхотних штурмів ворога на Покровському та Курахівському напрямках зменшилась після початку операції на Курщині.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшились.

За даними генштабу ЗСУ, найскладнішими залишаються Торецький, Покровський та Курахівський напрямки.

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