Він наголосив, що завтра для християн східного обряду – страсна пʼятниця.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію стосовно того, що Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри. До одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть", - сказав президент.

Він наголосив, що завтра для християн східного обряду – страсна пʼятниця.

"Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного... Окрім захисту Батьківщини. Окрім захисту товаришів в бою. Кілька хвилин тому перед записом цього звернення підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових. Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та 8 військовослужбовців Держспецзвʼязку", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський допустив деблокаду Маріуполя військовим шляхом.

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