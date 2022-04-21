Раніше російська сторона відмовилася від пропозиції обміну в Маріуполі за формулою "поранених на поранених".

Звільнити цивільних і військових із заблокованого російськими військами Маріуполя можна двома шляхами: військовим і дипломатичним. Для реалізації першого потрібна допомога з боку партнерів, включаючи поставки зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністрами Іспанії та Данії в Києві.

"Є військовий шлях. До нього потрібно готуватися, і ми готуємося, щоб бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно", – заявив український гарант.

Що ж стосується дипломатичного, то, за словами Зеленського, ним можна деблокувати людей в рази швидше, і Україна запропонувала декілька варіантів, зокрема за участю посередників, а також у форматі обміну пораненими, але Росія на це не погоджується.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відразу ж відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів.

Водночас, Путін наказав Шойгу скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "недоцільний". Проте пізніше стало відомо, що в місті прямо зараз відбувається бомбардування і обстріл території "Азовсталі".

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