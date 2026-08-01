Росіяни посеред ночі вгатили по Києву балістикою

Внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі.

У ніч на 1 серпня у столиці України та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ракет, у Києві пролунали вибухи. Про це повідомили та мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 02:15. У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди, повідомив міський голова Кличко.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі. Загалом наразі наслідки обстрілу фіксуються у трьох районах міста.

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У Соломʼянському районі палають авто на парковці, у Дарницькому - влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі пожежа на автомийці.

У Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Також вони неодноразово повідомляли про "балістичні ракети на Київ з півночі". Монітори повідомляли про пуски ракет "Циркон" з Курської області.

У столиці пролунало кілька десятків сильних вибухів.

"Вибухи в місті. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Удари РФ по Україні

У ніч на 30 липня РФ завдала чергового масованого удару по Україні. Під атакою були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Нічна російська атака забрала життя 8 людей.

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