Дані боєприпаси становлять загрозу життю і здоров’ю людини.

На Київщині після нічної атаки РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів. Про це повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко, коментуючи інформацію з Telegram-каналах про те, що окупанти запускали сьогодні вночі по столиці й області ракети з касетною бойовою частиною.

"У ході документування виявлених злочинів поліцейські дійсно виявили на території області такі фрагменти – небезпечних касетних суббоєприпасів. Дані боєприпаси становлять загрозу життю і здоров’ю людини. Вони можуть здетонувати від найменшого руху. Ми радимо утриматись місць поблизу обстрілу і у разі виявлення небезпечних предметів, інформувати служби 102 та ДСНС", - зазначила Єрмоленко.

Вона підкреслила, що категорично забороняється торкатися таких предметів та пересувати їх.

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"Фахівці наразі проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів на території області", - повідомила Єрмоленко.

Вона уточнила, що їх виявили на території області саме сьогодні після нічних обстрілів.

Ракетна атака РФ 12 червня

Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Повітряні сили згодом повідомили, що усього росіяни запустили 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей, в тому числі 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed".

Вдень мережею почала ширитись інформація, що касетні боєприпаси зі збитих ракет розкидало на півдні Київської області, тому місцевих жителів просять бути обережними та не чіпати схожі предмети. У мережі були поширені фото небезпечних предметів.

Окремі ЗМІ написали, що сьогодні противник вночі застосував по Київщині ракету Х-101 із подвійною касетною бойовою частиною.

Раніше видання Defense Express інформувало, що 8 травня Росія під час чергової атаки об'єкти енергетичної інфраструктури України використала крилату ракету Х-101, причому зауважувалось, що вона виготовлена вже в другому кварталі 2024 року. Як виявилось з дослідження уламків, вона отримала подвійну бойову частину - на додачу до стандартної БЧ масою 450 кг на ракеті також встановили додаткову бойову частину масою 350 кг.

Перед тим також повідомлялось про нову модифікацію ракет Х-101. Для ударів по Україні такий варіант вперше застосували в кінці березня. Скоріш за все, зараз російський ОПК активно розгортає виробництво ракети з подвійною БЧ.

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