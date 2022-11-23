Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи.

Вдень в середу, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по містах України.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, в області зафіксовано ворожі прильоти по енергетичному об’єкту.

"Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи", – попередив він.

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Обстріли України 23 листопада – головне

Вдень 23 листопада російська стратегічна авіація випустила багато ракет по Україні. Відразу у кількох областях спрацювала система протиповітряної оборони.

Зокрема, було атаковано Київ та область. В регіоні зафіксовано влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Київ залишився без води і світла, станом на 15:42 було відомо про дев’ятьох постраждалих від вибуху в столиці.

Крім цього, було завдано удару по електропідстанції у Львівській області, Львів повністю знеструмлений.

Через ракетні удари у більшості областей України розпочалися екстрені відключення електроенергії. В Укренерго попередили, що відключення електроенергії можуть тривати впродовж доби. Відомо про відключення Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

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