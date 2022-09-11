В Енергоатомі не виключають, що випущені росіянами ракети були спрямовані в бік ПАЕС.

Під час сьогоднішнього обстрілу російські ракети впали неподалік Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.

"Сьогодні, 11 вересня, російські військові вчергове здійснили обстріл м. Вознесенськ Миколаївської області, що у 30 км від Південноукраїнської АЕС. За попередньою інформацією ракета влучила у цивільні об’єкти, є постраждалі", – йдеться в повідомленні.

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В Енергоатомі не виключають, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС. Російські військові намагалися захопити її на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою, ЗСУ зупинили загарбників.

Як писав УНІАН, вночі росіяни завдали ударів по Вознесенському і Миколаївському районах Миколаївської області. Зафіксовано удари по цивільній інфраструктурі. Повідомляється про щонайменше двох поранених.

Силами протиповітряної оборони 2 ракети знищені в повітрі. За інформацією ОК "Південь", атакували ракетами наземного базування "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму.

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