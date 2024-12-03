Нова російська техніка менш броньована і менш пристосована до пересування по багнюці.

Російські війська в Курській області через катастрофічні втрати у військовій техніці змушені пересідати з броньованих танків і БМП на нові вантажівки тільки з конвеєра, і це відкриває нові можливості для ЗСУ.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, за приблизними підрахунками, з 6 серпня до 26 листопада росіяни в Курську втратили 364 одиниці важкої техніки - здебільшого танки, БМП і вантажівки. Однак ці втрати можуть бути лише "розігрівом перед шоу", оскільки росіяни намагаються замінити сотні втрачених на Курщині машин новою менш броньованою технікою.

"За прогнозами українського розвідника Kriegsforscher, гусеничних машин буде менше, а колісних - більше. Це може означати зменшення кількості танків, бойових машин БМП і БМД та броньованих тягачів МТ-ЛБ. Це може означати збільшення кількості броньованих вантажівок "Тигр" і "Тайфун". Колісні бойові машини БТР-82 вже надходять на передову в більшій кількості", - пише Акс.

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Як зазначає аналітик, запаси старих машин закінчуються, а іноземні санкції негативно позначаються на новому виробництві. Тому російські заводи пристосувалися до цього, перейшовши від складних гусеничних машин на простіші колісні машини.

Як пише Акс, погана новина для ЗСУ в Курській області полягає в тому, що в російської армії не закінчиться техніка, проте є і позитивний момент.

"Хороша новина полягає в тому, що нові російські машини менш потужні, ніж старі, які вони замінюють. Одна з причин, через яку нова вантажівка "Тигр" важить лише вісім тонн - удвічі менше, ніж стара БМП-2, - полягає в тому, що "Тигр" має на третину менше броні, ніж БМП-2. Не менш тривожним для російських військ є те, що гусенична БМП-2 набагато мобільніша в багнюці, сльоті та снігу, ніж будь-яка вантажівка. Вантажівки будуть змушені дотримуватися нечисленних доріг, що зробить їх пересування передбачуваним для українських операторів безпілотників і артилеристів", - пише Акс.

Курська область - новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти захопили населений пункт у Курській області. Йдеться про такі села, як Дар'їне і Плехове.

Як розповів командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов, на Курщині бої точаться за кожен клаптик землі, противник намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії.

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