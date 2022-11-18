Окупанти прямим текстом питають у місцевих, коли вже прийдуть ЗСУ.

Російські окупанти на лівому березі Дніпра виснажені та мають низький моральний стан.

Експерт-міжнародник Сергій Данілов в ефірі "Еспресо" зазначив, що військові РФ хочуть тікати додому.

"Нещодавно я спілкувався зі своїми знайомими, які перебувають на окупованій території лівого берега Дніпра. Вони зазначають, що моральний стан російських окупаційних військ на цій території дуже низький. Вони не хочуть воювати та бояться нашої армії. Вони прямим текстом запитують місцевих, коли Збройні сили України прийдуть вже на цю територію. Вони хочуть тікати додому", - додав Данілов.

Відео дня

Експерт наголосив, що у Кремлі продовжують вірити у перемогу над Україною.

"Путін не відмовився зруйнувати Україну. Він не хоче вірити в поразку власної армії. Тому прогнози західних аналітиків про те, що Путін далі вірить в перемогу над Україною, є цілком правдивими. Нічого не змінилось. Росія буде продовжувати атакувати Україну", - додав він.

Ситуація на півдні: останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Збройні сили України спроможні зірвати зусилля росіян з утримання своїх оборонних позиції на окупованій частині Херсонщини.

В ОК "Південь" заявили, що на півдні України ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування.

Як заявив Генштаб 17 листопада, ЗСУ вже взяли під контроль територію поблизу Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: