Росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому очікують нових сил в піхоті, щоб зменшити власні втрати.

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених влітку територіях, щоб прорватися в Бахмут.

Про це повідомляє голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, окупувавши міста і села Луганської області, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація буде проводитися виключно на захоплених у 2014 році територіях.

"Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть "у справах до Луганська", але не повернулися досі", - заявив Гайдай.

Він повідомив, що коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій Луганській області.

"Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які мало не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейда - йди на фронт. А там росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому очікують нових сил в піхоті, щоб зменшити власні втрати", - додав глава ОВВА.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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