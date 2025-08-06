Цього разу мова йде про Серебрянське лісництво, яке давно стало місцем сталої лінії бойового зіткнення без безперспективності для ворога, але зараз ситуація змінилась.

Окупанти демонструють результат постійного тиску на позиції бійців Сил Оборони, де знайшли чергові слабкі місця в обороні і намагаються максимально скористатися цією обстановкою.

Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState. Цього разу мова йде про Серебрянське лісництво, яке давно стало місцем сталої лінії бойового зіткнення без безперспективності для ворога, але сьогодні вже так сказати не можна, зазначили аналітики проєкту.

"Противник, вишукуючи слабкі позиції пролазить в тил та намагається там закріпитися, вступаючи навіть в бій вже з пілотами, які цього просто не очікують. Причиною цього стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, яким необхідна підтримка та ресурси... Наразі ситуацію намагаються стабілізувати, але переважаюча кількість піхоти противника дає можливість досягати успіхів на ділянці", - розповіли про ситуацію аналітики.

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Аналітики зауважили, що військові ЗСУ відчули значний тиск по відтинку Григорівка-Серебрянка, де росіяни знайшли для штурмових дій навіть техніку, але прожила вона недовго.

"Екіпажі дронів одразу зустріли їх вогнем і помножили всі спроби на нуль. Тому для ворога лишився єдиний спосіб - продовжувати лізти піхотою. Але останні декілька днів вони знизили інтенсивність штурмів, здійснюючи, скоріше за все, перегрупування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у проєкті, також відбулися зміни в районі населених пунктів Торське та Зарічне. Ворог підібрався до першого, постійно туди залазить і пробує закріпитися.

"Сили Оборони проводить зачистки та ураження дронами, тому Торське на сьогоднішній день є динамічною зоною бойових дій, однак все йде до того, що село перейде в червону зону, адже ворог не припиняє заводити туди піхоту. Поряд з цим, окупанти вже фіксувалися в Зарічному, але поки з одноразовою акцією заходу", - повідомили аналітики.

Серебрянський ліс: новини

Раніше командир 20 бригади оперативного призначення НГУ "Любарт" Вадим Крикун із позивним "Янки" розповів, що воювати в Серебрянському лісництві дуже складно, тому що через великі зарості видимість була дуже мала, ворога визначали за звуком і тому часто були близькі стрільці.

Загалом цього року після важких боїв Серебрянський ліс майже повністю знищений. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади розповідали, що там йшли постійні атаки окупантів, а дрони та штурмові групи противника не давали можливості перепочити навіть на мить.

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