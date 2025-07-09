Просування окупаційних військ поблизу Зеленої Долини не було раптовим і відбулося не одразу.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України в Донецькій області. Зокрема, ворог просунувся в районі Зеленої Долини, повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог не припиняє здійснювати тиск від Греківки аж до Торського, вишукуючи слабкі місця в обороні та всіма силами старається відтісняти українських бійців із займаних позицій. Застосовує для цього, як на багатьох інших ділянках, піхоту...велику кількість піхоти", – йдеться в повідомленні.

Автори зазначають, що просування окупаційних військ РФ поблизу Зеленої Долини не було раптовим і відбулося не одразу. Це – результат "постійного тиску і втрат від цього".

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"Вони лізуть по полях і посадках, будучи готовим витратити на подолання короткої відстані навіть пів дня. Також тут чули про "плащі-невидимки", під якими вони ховаються в момент просувань. [Росіяни] активно працюють FPV-дронами по позиціях, переміщеннях до них, а також найбільше зосереджені на логістиці, що дуже ускладнює тримання оборони", – додали у DeepState.

Наголошується, що українські захисники намагаються стримувати ворога та користуються "будь-якою можливістю покращити тактичне положення, відвойовуючи позиції при нагоді".

"Напрямок важкий і став гарячим вже давно, наразі намагаються погасити ту пожежу і вичерпати наявний ресурс у ворога, який поки здійснює тиск без перестану", – констатували автори проєкту.

Війна в Україні: важливі новини

Видання NYT прогнозує, що вже до осені російські окупаційні війська зможуть випускати по Україні понад 1000 дронів за одну атаку. Зазначається, що в РФ продовжують нарощувати виробництво БПЛА.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні можливості припинення війни в Україні "вичерпуються". При цьому він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну.

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