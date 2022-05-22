Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Противник розгорнув пускові установки "Іскандер-М" у Бєлгородській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз", - йдеться у повідомленні.

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Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

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