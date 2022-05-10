Відсутність у Росії керованої зброї та її часто низька точність дають зрозуміти, наскільки відстають збройні сили Москви в порівнянні з західними збройними силами.

Бойові дії Росії в Україні показали низький технічний рівень так званого високоточного російського озброєння, ракет, що самонаводяться, і бомб, крім того, російські запаси такого озброєння різко скоротилися.

Про це заявили у коментарі газеті New York Times неназвані співробітники Пентагону.

За американськими даними, станом на 2 травня по Україні було завдано понад 2100 ударів подібною зброєю. Її застосування помітно знизилося вже після другого тижня масштабної війни через брак такого озброєння, і зараз Росія використовує переважно звичайні бомби, каже джерело газети в Пентагоні.

Оскільки війна розтягується на третій місяць, Росія вже витратила багато з найточнішої зброї, наприклад, крилаті ракети та балістичні ракети малої та середньої дальності.

Відсутність у Росії керованої зброї та її часто низька точність при використанні дають більше вказівок на те, наскільки відстають збройні сили Москви в порівнянні з західними збройними силами.

Високопоставлені чиновники міністерства оборони США заявили, що докази, побачені під час вторгнення, вказують на російську програму керованої зброї, яка все ще знаходиться на зародковому етапі. "Пілоти не можуть швидко виявляти та вражати цілі на землі, а також ракети, запущені в Україну, які часто пропускають цілі — якщо вони взагалі спрацюють", - пише видання.

Росія в значній мірі продемонструвала, що може вражати лише фіксовані цілі, як військові будівлі чи центри цивільного населення — або залпом некерованих артилерійських снарядів та ракет. Американські офіційні особи заявили, що напади на них, або за допомогою великих керованих балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування, які часто виходять з ладу або є неточними.

Один з високопоставлених співробітників розвідки сказав, що Росія віддає перевагу дешевому масовому виробництву, а не точності, що робить ці бомби більш привабливим варіантом для використання порівняно непідготовленими російськими військами.

Росія застосовує в Україні керовані крилаті ракети Х-101, що запускаються з бомбардувальників, балістичні ракети "Іскандер" і "Точка", а також невелику кількість корабельних крилатих ракет "Калібр". Російські крилаті ракети, випущені по цілях в Україні, часом не досягали своїх цілей або навіть повністю виходили з ладу після запуску.

На думку американських аналітиків, російські фахівці виявилися нездатними створити адекватні програми-інструкції, які задають курс та інші параметри польоту крилатим ракетам.

Представники міністерства оборони також стверджують, що проблема націлювання Росії посилилася через те, що вона не інвестувала належних коштів у безпілотники для спостереження.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що в Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

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