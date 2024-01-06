Гуменюк нагадала, що завантаження ракет на ракетоносії відбувається в Севастополі, де окупантам зараз "неспокійно".

Російські окупанти тримають напоготові до 40 ракет "Калібр". Зараз погіршення погоди змусило окупантів повернути ракетоносії до пунктів базування, проте з наближенням холодів ворог може застосувати їх для атаки.

"Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватися нами як до 40, враховуючи, що 3 були вже використані в одній з атак. Але все інше напоготові і може бути застосоване", – повідомила представниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Гуменюк нагадала, що перезавантаження ракет на ракетоносії відбувається в Севастополі, де окупантам зараз "неспокійно". Російські кораблі споряджені і готові, проте росіяни заощаджують "Калібри".

"Очевидно, з наближенням холодів, які нам прогнозує Гідрометцентр, вони можуть застосовувати морські ракетоносії для того, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Саме тому ми сьогодні ретельно відстежуємо їх чергування, інформуємо спільноту, де вони є, чим загрожують конкретно, і наскільки це небезпечно. Загальний рівень небезпеки Генеральний штаб оцінює як високий", – додала вона.

Представниця Сил оборони півдня додала, що небезпека зберігається, поки російські ракетоносії є в Чорному морі. Окупанти вже завдавали ударів навіть із бухти.

Атаки РФ по Україні: останні новини

6 січня російські окупаційні війська вдарили по Донеччині. Ракетами С-300 загарбники обстріляли Покровський район.

Там загинули 11 людей, серед яких пʼятеро – діти. Ще вісім осіб зазнали поранень. Відомо, що основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Крім того, окупанти обстріляли два міста в Харківській області – Купʼянськ та Вовчанськ. В результаті атак двоє людей отримали поранення.

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