Цивільні люди знову стали жертвою злочинних дій ворога.

Минулої доби російські війська спричинили нову людську трагедію на території Херсонської області. Там від ворожих "Градів" загинули цивільні люди.

Про це зранку 11 березня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram. За його словами, ворог випустив по області 335 снарядів - загинуло троє людей, ще п'ятеро цивільних дістали поранення.

"За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.

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За словами Прокудіна, Херсон ворог обстріляв чотири рази - 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 5 - дістали поранення", - додав голова ОВА.

Росіяни знущаються з українців у Донецькій області

Нагадаємо, що наразі ворожі війська ведуть кровопролитну війну не лише проти ЗСУ: їх головна мета - знищити та завдати болю якомога більшим територіям та громадянам України. Як раніше констатували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін має на меті стерти саме поняття українського народу.

Сьогодні стало відомом, що ворожа авіація завдала понад два десятки нищівних ударів по Донецький області - поранення отримали декілька цивільних.

Також в деяких районах на тимчасово окупованих територіях Донецької області ворог знущається з українців та не дозволяє їм вільно пересуватися.

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