Окупанти почали стріляти із захопленої лікарні, серед заручників - медперсонал та жителі міста.

Російські окупанти ведуть обстріл з обласної лікарні Маріуполя, де напередодні було взято в заручники медперсонал та жителі міста.

Про це повідомила віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, у лікарні зараз перебувають близько 400 людей. Серед заручників - медперсонал та жителі міста. Лікарню інтенсивного лікування окупанти захопили 15 березня.

"Зараз ведуть обстріл саме із лікарні. Це становить велику небезпеку для переміщення людей гуманітарними коридорами", - уточнила Верещук.

Також Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо коридорів для евакуації 16 березня.

Нагадаємо, вчора з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тис. людей.

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