Росіяни воюють ще й із столичним зоопарком: хто з тварин постраждав

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 2 липня у столичному зоопарку постраждали тварини та пошкоджені будівлі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Постраждали черепахи та крокодили, на яких впали уламки скла та частини рам", - сказано в повідомленні.
Там запевнили, що співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу. При цьому зазначається, що жодна тварина не загинула.
Також на території зоопарку пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та північна вхідна група.
Пошкоджено і екзотичну рослинність зимового саду.
"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом. Усе інше функціонує в штатному режимі. Вхід відвідувачів відбувається через Центральний вхід", - зазначають в КМДА.
Атака 2 липня
Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованої атаки Росії по Україні у Києві значні руйнування, кількість поранених та загиблих вже сягнула сотні, під завалами будинків все ще перебувають люди.
Вже відомо про 20 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Зокрема, у Дарницькому районі Києва знищено частину девʼятиповерхівки, рятувальники деблокують людей з-під завалів.
У Нацполіції уточнили, що серед постраждалих - двоє малолітніх дітей та працівник ДСНС.
Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.