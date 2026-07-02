Росіяни воюють ще й із столичним зоопарком: хто з тварин постраждав

Пошкоджено і екзотичну рослинність зимового саду.

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 2 липня у столичному зоопарку постраждали тварини та пошкоджені будівлі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Постраждали черепахи та крокодили, на яких впали уламки скла та частини рам", - сказано в повідомленні.

Там запевнили, що співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу. При цьому зазначається, що жодна тварина не загинула.

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Також на території зоопарку пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та північна вхідна група.

Пошкоджено і екзотичну рослинність зимового саду.

"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом. Усе інше функціонує в штатному режимі. Вхід відвідувачів відбувається через Центральний вхід", - зазначають в КМДА.

Атака 2 липня

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованої атаки Росії по Україні у Києві значні руйнування, кількість поранених та загиблих вже сягнула сотні, під завалами будинків все ще перебувають люди.

Вже відомо про 20 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва знищено частину девʼятиповерхівки, рятувальники деблокують людей з-під завалів.

У Нацполіції уточнили, що серед постраждалих - двоє малолітніх дітей та працівник ДСНС.

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

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