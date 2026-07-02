Наслідки атаки на Київ: зруйновані багатоповерхівки, кількість жертв стрімко росте (фото)

28 локацій по всьому місту постраждали внаслідок обстрілу.

Внаслідок масованої атаки Росії по Україні у Києві значні руйнування, є загиблі та десятки поранених, і кількість жертв росте.

Оновлено 7.00. Наразі відомо вже про 10 загиблих.

Як повідомив голова Київської міської держадміністрації Тимур Ткаченко, станом на 6 ранку відомо про трьох загиблих та близько 25 поранених. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загинули 5 людей, 34 людини постраждали. Тим часом Ткаченко пише вже про вісьмох загиблих.

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"Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8. Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей", - повідомив він.

За його інформацією, 28 локацій по всьому місту постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали наслідки масованої атаки росіян на столицю – пожежі, зруйновані будинки та згорілі авто – і розповіли деталі пошкоджень.

Так, у Дарницькому районі частково зруйновані кілька житлових будинків - 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

У Шевченківському районі сталася пожежа покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. Також на іншій локації зруйновано 5-поверхівку, зафіксовано займання в іншому 5-поверховому житловому будинку на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі зафіксована пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

У Печерському районі зафіксовано руйнування житлового 9-поверхового будинку, виникла пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м.

В Оболонському районі пожежа на території складського майданчика.

У Святошинському районі пошкоджені 2 приватних житлових будинки, а у Деснянському районі - пошкоджено житлову 9-поверхівку.

атаки РФ

1 липня Росія вдарила КАБами по Харкову, відомо про двох загиблих та понад два десятки постраждалих.

Також росіяни атакували Одещину балістикою, пошкоджено низку складських приміщень. Внаслідок ворожої атаки загинули 68-річний та 49-річний чоловіки. Постраждали щонайменше 13 людей.

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