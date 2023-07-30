ЗСУ встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога.

Керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України продовжують проводити філігранну роботу й руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонської області.

За її словами, робота захисників спрямована на руйнування планів противника. Пошкодження таким об'єктам, як Чонгарський міст, завдаються для того, щоб знизити їх пропускну активність. У майбутньому вони також знадобляться й нашим військовим.

"Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв'язку з нашою бойовою роботою", - додала Гуменюк.

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Наразі Сили оборони встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога й єдине, що може їх стримувати - наявність цивільного населення, яке загарбники використовують, чергуючи автівки з цивільними.

"Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - пояснила вона.

Удар по Чонгару - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 червня пролунали вибухи в районі Чонгарського мосту. РФ звинуватила у всьому Україну. Атака нібито здійснювалась ракетами Storm Shadow.

29 липня стало відомо, що Чонгарський міст на адміністративній межі окупованого Криму та Херсонської області пошкоджено.

Стратегічне командування Збройних сил України підтвердило удар.

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