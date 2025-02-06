Тепер Силам оборони доводиться залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів.

Окупанти змогли зробити три проходи через канал Сіверський Донець біля Часового Яру Донецької області.

Про це сказав речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері телемарафону. Він сказав, що зараз для окупантів переміщення по трубах каналу Сіверський Донець біля Часового Яру втратило актуальність. "Ворог концентрується більше в північному районі Часового Яру і намагається там накопичуватися. Переміщення по трубах каналу уже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донець з метою розосередити увагу українських військових над цими проходами. І ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів і дистанційного мінування", - пояснив ситуацію Запорожець.

Він додав, що ворог на Часоярівському напрямку знизив артилерійську активність, але збільшив застосування повітряної розвідки для розвідування цілей в Краматорському напрямку та Часовому Яру.

Відео дня

Військовий зазначив, що на початку січня противник активно застосовував броньовану техніку для закидування десанту саме у південну частину міста і якась кількість противника наразі переховується там і їх намагаються доповнити для проведення штурмів.

Запорожець розповів і про ситуацію в Торецьку (Донецька область), зазначивши, що ворог постійно переміщується для штурмів від центра міста в район шахт "Торецька" та "Центральна". "Вдається ворога знишкоджувати активно на цьому напрямку, бо він не знає місцевості і орієнтується на дії коригувальників з повітря", - додав він.

При цьому військовий зазначив, що окупантам доводиться рухатися в умовах знищеного міста і в перехопленнях чути, що їхні командири гонять їх постійно вперед. За його словами, українські FPV-дрони знищують ворога, а насиченість дронів-камікадзе з обох сторін нараховується сотнями щодня.

Запорожець зазначив, що в Торецьку не логічно зараз окупантам перевдягатися в цивільний одяг, щоб безпечно пересуватися. За його словами, в місті перебуває 58 цивільних осіб і це переважно люди похилого віку. "Кожен оператор дрону, який веде спостереження зможе відрізнити людину похилого віку від військового", - сказав Запорожець.

Ситуація в Торецьку і Часовому Яру

Сили оборони продовжують тримати Торецьк та Часів Яр. Там тривають інтенсивні бої в міській забудові.

Офіційний канал ОСУВ "Хортиця" повідомляв, що на Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. Погіршення тактичного положення не допущено.

Вас також можуть зацікавити новини: