Окупанти змогли зробити три проходи через канал Сіверський Донець біля Часового Яру Донецької області.
Про це сказав речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері телемарафону. Він сказав, що зараз для окупантів переміщення по трубах каналу Сіверський Донець біля Часового Яру втратило актуальність. "Ворог концентрується більше в північному районі Часового Яру і намагається там накопичуватися. Переміщення по трубах каналу уже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донець з метою розосередити увагу українських військових над цими проходами. І ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів і дистанційного мінування", - пояснив ситуацію Запорожець.
Він додав, що ворог на Часоярівському напрямку знизив артилерійську активність, але збільшив застосування повітряної розвідки для розвідування цілей в Краматорському напрямку та Часовому Яру.
Військовий зазначив, що на початку січня противник активно застосовував броньовану техніку для закидування десанту саме у південну частину міста і якась кількість противника наразі переховується там і їх намагаються доповнити для проведення штурмів.
Запорожець розповів і про ситуацію в Торецьку (Донецька область), зазначивши, що ворог постійно переміщується для штурмів від центра міста в район шахт "Торецька" та "Центральна". "Вдається ворога знишкоджувати активно на цьому напрямку, бо він не знає місцевості і орієнтується на дії коригувальників з повітря", - додав він.
При цьому військовий зазначив, що окупантам доводиться рухатися в умовах знищеного міста і в перехопленнях чути, що їхні командири гонять їх постійно вперед. За його словами, українські FPV-дрони знищують ворога, а насиченість дронів-камікадзе з обох сторін нараховується сотнями щодня.
Запорожець зазначив, що в Торецьку не логічно зараз окупантам перевдягатися в цивільний одяг, щоб безпечно пересуватися. За його словами, в місті перебуває 58 цивільних осіб і це переважно люди похилого віку. "Кожен оператор дрону, який веде спостереження зможе відрізнити людину похилого віку від військового", - сказав Запорожець.
Ситуація в Торецьку і Часовому Яру
Сили оборони продовжують тримати Торецьк та Часів Яр. Там тривають інтенсивні бої в міській забудові.
Офіційний канал ОСУВ "Хортиця" повідомляв, що на Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Противник активно застосовував артилерію та БПЛА. Погіршення тактичного положення не допущено.