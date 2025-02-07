Щомісяця армія РФ поповнюється приблизно на 36 тисяч військових, а втрачає близько 40 тисяч.

Зважаючи на вкрай високий рівень втрат російських окупантів на війні в Україні, армія РФ – у мінусі, і її рятують лише іноземні найманці. Про це сказав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначив, що у Росії мобілізація не зупиняється, просто вона переведена на контрактну форму. Крім того, Путін намагається більше залучати до своєї армії ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, іноземних найманців.

За словами Гаврилюка, у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців, тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових.

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Водночас за останній квартал 2024 року і у січні 2025 року ворог щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні.

"Тобто російська армія – у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї… Проте в Росії залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни. Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує – фінансовий стимул чи пропаганда", - зазначив він.

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За даними ISW, в Курській області ЗСУ почали нову хвилю механізованих штурмів і просунулися у тилу росіян на південний схід від Суджі.

Тим часом командир 503-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП), підполковник Богдан Пржегалинський зазначив, що наразі немає жодних передумов до того, що російські війська збираються зупинятися на сході, тому не треба себе тішити надіями про те, що вони "обмежаться Донецькою областю".

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