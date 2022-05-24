Належне технічне обслуговування суден неможливе через санкції проти Росії за війну в Україні.

Моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Належне технічне обслуговування кораблів неможливе через запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції. Зокрема, неможливий ремонт навігаційного обладнання і дизельного устаткування бойових кораблів флотилії.

"Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні", - заявляє розвідка.

За даними ГУР, командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоку цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

"Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування", - йдеться у повідомленні.

Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ). Всіх воєнних злочинців чекає покарання.

Як повідомляв УНІАН, у російській армії назріває масштабна проблема - там стає все більше "відмовників"- солдат, які відмовляються їхати на лінію фронту або навіть на кордон.

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