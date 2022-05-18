У перехопленій розмові окупант просить матір зробити довідку, що він гіпертонік, з метою ухилення від подальшої служби.

Військовослужбовець ЗС РФ, який наразі знаходиться в окупованій Херсонській області, розказав своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі "бастують". Нещодавно їх перевели на нове місце дислокації, за визначенням військового "з гі*на в гі*но".

Перехоплений запис розмови окупанта родом з Донецька оприлюднили в Головному управлінні розвідки МО України.

На питання батька, чи повернеться він додому після 90 днів служби, російський бойовик відповідає, що командування оголосило, щоб вони навіть не думали про таке: "Сказали до кінця "операції" і плюс ще два місяці. Ось наші строки".

Крім того, окупант просить матір зробити довідку, що він гіпертонік, з метою ухилення від подальшої служби.

На що його мати розповідає, як в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до "дисидентів і революціонерів". Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві: "В психлікарню по блату, щоб коли його випишуть він міг їздити на машині і працювати".

Російський військовий просить батька з’ясувати правдивість інформації, що в Донецьк привозять таких самих "відмовників" і силою примушують підписувати контракт, застосовуючи тортури.

За словами "мобілізованого", попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій "ДНР", дедалі збільшується.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що російські окупанти заздрять, що в ЗСУ є "Байрактари", і з жахом очікують нових поставок іноземної зброї для українських військових.

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