Російські окупанти спробували прорватися в Маріуполь гуманітарним коридором.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.
"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей, та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - наголошується у повідомленні.
Місцева влада закликає до збільшення українських військ на азовському напрямку.
"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, українська сторона домовилася з супротивником про евакуацію мирних жителів гуманітарним коридором у вівторок, 8 березня.
Утім окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Супротивник розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил у Facebook.
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