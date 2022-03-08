Місцева влада закликає до збільшення українських військ на азовському напрямку.

Російські окупанти спробували прорватися в Маріуполь гуманітарним коридором.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей, та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - наголошується у повідомленні.

Місцева влада закликає до збільшення українських військ на азовському напрямку.

"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона домовилася з супротивником про евакуацію мирних жителів гуманітарним коридором у вівторок, 8 березня.

Утім окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя. Супротивник розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил у Facebook.

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