Ворожі сили щоденно зазнають втрат в Україні, зазначив Генштаб ЗСУ.

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Сватівського району Луганської області в будівлі школи, яку російські загарбники перетворили на шпиталь, лікують багато ворогів.

У школу на початку червня десятками вантажівок доставили поранених супротивників, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у понеділок увечері, 5 червня.

"Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, …було доправлено 20 вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб", - зазначили у Генштабі.

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Увечері 5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби росіяни на Лиманському напрямку намагалися наступати біля Білогорівки Луганської області, але не мали успіхів.

Варто зазначити що РФ на українській землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога в Україні на сьогодні становлять приблизно 210 350 окупантів.

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